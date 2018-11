Nach Angaben der Polizei war der 45 Jahre alte Lkw-Fahrer gegen 10.45 Uhr auf der Luxemburger Straße in Richtung Schulstraße unterwegs. Als er nach rechts in die Müllerstraße abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem 56-jährigen Radler. Dieser war offenbar zuvor auf der Luxemburger Straße direkt neben dem Laster in die selbe Richtung gefahren. Der Radler stürzte und brach sich das rechte Bein. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 3 untersucht nun die genau Unfallursache.