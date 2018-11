Zwei schwere Verkehrsunfälle haben sich am Freitagmorgen in Berlin ereignet. In Pankow ist gegen 8.40 Uhr an der Neumann- /Ecke Elsa-Brändström-Straße ein Kind bei einem Unfall mit einem Pkw schwer verletzt worden. Nähere Angaben zum Hergang und zum Alter des Kindes konnte die Polizei am Morgen noch nicht machen. Die Unfallermittler sind vor Ort. Klar ist: An dieser Stelle sind morgens stets zahlreiche Kinder und Jugendliche unterwegs zur Schule. Gleich daneben liegt die Kurt-Tucholsky-Oberschule. Die Neumannstraße musste wegen des Unfalls stadtauswärts gesperrt werden.

In Rudow hat sich um 8.50 Uhr ein Auto überschlagen. Der Unfall geschah an der Kreuzung von Neuköllner Straße, Schönefelder Straße und Waltersdorfer Chaussee. Die Berliner Feuerwehr teilte mit, eine Person sei verletzt worden. Die Neuköllner Straße musste wegen der Aufräumarbeiten stadteinwärts gesperrt werden. Angaben zu Unfallhergang und zur Ursache lagen noch nicht vor.

Bereits am Donnerstagabend ist in Friedrichsfelde ein Fußgänger schwer verletzt worden. Gegen 18.50 Uhr wollte der Mann nach Angaben der Polizei an einem Fußgängerüberweg die Moldaustraße überqueren. Dabei wurde er von ein Pkw erfasst, hinter dem Steuer saß ein 38-Jähriger. Der Fußgänger musste mit schweren Verletzungen am Kopf und am Oberkörper in ein Krankenhaus gebracht werden.