Am Donnerstagabend ist in Berlin-Spandau eine 18-jährige Radfahrerin bei einem Unfall schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hatte gegen 20.30 Uhr in der Pichelsdorfer Straße in Wilhelmstadt die Fahrertür geöffnet.

Die Radfahrerin prallte gegen die Tür und erlitt beim Sturz schwere Kopfverletzungen zu. Sie musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, wo sie stationär behandelt wird. Der Fahrer soll sich nach dem Unfall vor Eintreffen der herbeigerufenen Polizei unerlaubt vom Unfallort entfernt haben. Nun ermittelt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 wegen Unfallflucht gegen den Autofahrer. (tsp)