Die Ursache für das Feuer in einem Neuköllner Imbiss mit Schwerverletzten Samstagnacht war nach Einschätzung der Polizei ein unvorsichtiger Umgang mit einer Gasflasche. Der Brand sei „wahrscheinlich fahrlässig verursacht worden“, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die bisherigen Ermittlungen, kriminaltechnischen Untersuchungen und Zeugenaussagen deuteten darauf hin, dass „ein nicht ordnungsgemäßer Umgang mit Propangasflaschen“ Grund für die sogenannte Verpuffung in dem libanesischen Restaurant gewesen sei.

Bei dem Feuer in der Sonnenallee waren zwei Menschen schwer und vier leicht verletzt worden. Der Imbiss wurde zerstört. Die Flammen hatten auch auf eine Wohnung über dem Imbiss übergegriffen. 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Die Polizei hatte schon in den vergangenen Tagen betont, es gebe keine Hinweise auf Brandstiftung oder einen Anschlag mit politischen Motiven. Seit Jahren wird Neukölln von Drohungen und auch einigen Brandstiftungen mutmaßlich rechtsextremistischer Täter geplagt.

Rechtsextreme Gewalt in Neukölln

Es werden Nazi-Symbole und Drohungen an Hauswände geschmiert, Hassbotschaften verschickt, oder Autos angezündet. Die Taten richten sich meist gegen linke Aktivisten.

Die Polizei setzte die Ermittlungsgruppe „Fokus“ zu der Serie ein und geht von 72 Taten aus, darunter 23 Brandstiftungen.

Ende Juni gab es schon einmal ein Feuer in der Sonnenallee: Vor einer syrischen Bäckerei wurde ein Lieferwagen in Brand gesteckt. Wegen SS-Runen, die an die Fassade des Geschäfts gesprüht wurden, ermittelt jetzt die Soko „Fokus“. (dpa)