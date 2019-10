Die Richter in Leipzig hatten die Fälle von zwei Berliner Lehrern auf dem Tisch. Die Männer hatten sich in ihrer Freizeit kinderpornografische Videos und Bilder besorgt und angeschaut und waren dafür strafrechtlich verurteilt worden. Das Land Berlin zweifelte an der pädagogischen Eignung der Lehrer und wollte sie aus dem Beamtendienst entfernen. Das sei rechtmäßig, urteilte der Senat des Revisionsgerichts.

Mehr zum Thema Darknet Ermittler nehmen 337 Nutzer von Kinderpornos fest

Damit wich er von der Rechtssprechung der Vorinstanzen ab. (AZ: BVerwG 2 C 3.18 und BVerwG 2 C 4.18) (dpa)