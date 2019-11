Unbekannte haben auf einem Friedhof am Mehringdamm - vermutlich am Wochenende - Schaukästen, Tafeln und Wände in einer Kapelle beschädigt. Ein Verantwortlicher meldete den Vorfall am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr der Polizei.

Die Einsatzkräfte der Polizei entdeckten vor Ort eine eingeschlagene Infotafel und zerstörte Schaukästen. Neben den Schaukästen wurde auch eine Wand der Kapelle mit unterschiedlichen Schriftzügen und Schmierereien bemalt.

Wie die Unbekannten in die Kapelle eingedrungen waren sei bisher unklar, so die Polizei.

Weitere Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz übernommen. (Tsp)