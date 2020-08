Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt gegen fünf Vorstände und Mitarbeiter der Berliner Förderbank IBB wegen des Verdachts der Untreue und Beihilfe zur Untreue bei der Vergabe von Corona-Hilfsgeldern. Entsprechende Informationen des Tagesspiegel bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft auf Anfrage.

Konkret richtet sich der Verdacht der Untreue gegen vier Vorstände, gegen einen weiteren verantwortlichen Mitarbeiter richtet sich der Verdacht der Beihilfe zur Untreue.

Das Verfahren hat politische Sprengkraft, weil der rot-rot-grüne Senat die Hürden für die Vergabe der Hilfsgelder niedrig halten wollte. Politisch verantwortlich ist Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne), in deren Zuständigkeit die IBB fällt.

Aus den bislang 2200 Ermittlungsverfahren gegen Empfänger der Corona-Hilfen habe sich die Erkenntnis ergeben, dass bei der IBB keine ausreichenden Kontrollmechanismen aufgebaut worden seien.

Berlin hatte im April für die besonders schnelle und unbürokratische Auszahlung der Sofortzuschüsse viel Lob eingefahren. Die Prüfung, ob ein Antrag berechtigt war, erfolgte dabei IT-basiert. Nur Stichproben wurden von Beamten kontrolliert.

LKA wies darauf hin, dass die IBB Antragssteller nicht ausreichend durchleuchte

Selbst das Landeskriminalamt (LKA) hatte vor den laxen Kontrollen gewarnt. Aufgrund des politischen Willens habe es keine großartigen Prüfungen geben, hieß es. Das habe Betrügern genügend Tatgelegenheiten verschafft.

Bereits Anfang April hatte das LKA darauf hingewiesen, dass die Investitionsbank die Antragssteller nicht ausreichend durchleuchte. "Um den eintretenden Betrugsschaden zu minimieren, bitte ich um Prüfung, ob nicht zumindest einfache Prüfmaßnahmen eingeführt werden können, um missbräuchliche Antragsstellungen zu erkennen", hatte der Chefermittler für Wirtschaftskriminalität beim LKA in einem internen Schreiben erklärt.

Erst nach den Warnungen wurde ein Prüfmechanismus eingeführt

Einige Tage danach erging vom LKA eine Schreiben an alle Kundenfiliale der Banken in Berlin. Wegen „fehlender Prüfungen“ lade das Antragsverfahren „zu betrügerischen Antragsstellungen“ geradezu ein. Erst nach den Warnungen hatte die IBB einen Prüfmechanismus anhand von Steuernummern eingeführt.

Ferner beklagte das LKA bereits im April, dass die IBB „bei Antragstellung weder die Identität des Antragstellers, noch ob der zum anspruchsberechtigten Personenkreis gehört, noch ob er von der Coronakrise überhaupt wirtschaftlich betroffen sei, prüfe“.

Gerade anfangs hatten die Mitarbeiter der IBB bei den Corona-Soforthilfen lediglich auf die Bankverbindungen geschaut und geschaut, ob Konto und Kontoinhaber deckungsgleich sind. Erst später wurden auch die Steuernummern der Antragssteller erfasst. Die Landesbank hatte auf dieses digitale Verfahren gesetzt, Prüfungen sollten bewusst erst nachgelagert erfolgen.

ILB in Brandenburg verließ sich nicht auf digitale Prüfung – Sachbearbeiter legten Sonderschichten ein

Bereits im Juni hatte IBB-Vorstandschef Jürgen Allenkamp erklärt, die Förderbank habe angesichts der bestehenden Zahl an Mitarbeitern nicht anders handeln können. Die Bank habe nur ein digitalisiertes Verfahren nutzen können mit technischen Kontrollmechanismen, Einzelfallprüfungen und späteren Nachkontrollen, hatte Allenkamp dem RBB gesagt.

In anderen Bundesländern wurden die Corona-Hilfen zwar langsamer ausgezahlt, doch die Förderbanken haben die Anträge sorgfältiger geprüft. In Brandenburg etwa hat die ILB Plausibilitätsprüfungen vorgenommen und so schneller Betrugsversuche erkannt. So verlangte die ILB bei den Anträgen sogleich eine Ausweiskopie, andere Nachweise wie Gewerbescheine wurden verlangt. Die ILB verließ sich nicht auf die digitale Prüfung der Anträge, die Sachbearbeiter mussten stattdessen Sonderschichten einlegen.