Am Donnerstagmorgen ist das Spezialeinsatzkommando der Polizei (SEK) nach Berlin-Tempelhof ausgerückt. Die polizeilichen Maßnahmen in einer Wohnung in der Dudenstraße dauerten bis in den Vormittag an. Zunächst berichtete die „B.Z“ von dem Einsatz.

Die Informationen, die die Polizei zu der Durchsuchung veröffentlicht, sind spärlich. Es habe einen "Verdacht der Bedrohung mit Waffen" gegeben, heißt es aus der Pressestelle. Wer allerdings wen bedrohte, gibt sie nicht bekannt. "Wir haben Beweismittel gefunden", sagt eine Polizeisprecherin lediglich.

Die genaueren Hintergründe sind unklar. Einen Bezug zur Clankriminalität verneint die Polizei. Auch stehe die Durchsuchung nicht in Zusammenhang mit den jüngsten Überfällen auf die Bankfilialen am Hermannplatz und in Wilmersdorf. (Tsp/dpa)

