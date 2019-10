Ein Autofahrer ist in der Nacht von Sonnabend zu Sonntag in Kreuzberg vor der Polizei geflüchtet und verursachte dabei drei Unfälle. Bei der Festnahme in Friedrichshain leistete er Widerstand. Der Mann war nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Wie die Polizei mitteilte, meldete sich kurz nach Mitternacht eine Autofahrerin: In der Skalitzer Straße war ein PKW unterwegs und es bestand der Verdacht , dass der Fahrer des Wagens alkoholisiert sein könnte.

Eine Funkwagenbesatzung traf ein und stand in der Skalitzer Straße Höhe Oppelner Straße hinter dem Wagen. Ein Beamter stieg aus, ging zu dem PKW und forderte den Autofahrer auf, den Motor auszuschalten und auszusteigen.

Mann flüchtet, als die Ampel auf Grün schaltet

Als die Ampel auf Grün umschaltete, fuhr ein anderes Auto, das vor ihm stand, los. Der Fahrer beschleunigte auch seinen Wagen, scherte nach links aus, fuhr am anderen Auto vorbei und scherte vor diesem wieder ein. Dabei touchierte er den anderen Wagen.

Anschließend beschleunigte der Autofahrer und fuhr in Richtung Warschauer Straße weg. Die Funkwagenbesatzung folgte dem Flüchtenden mit ihrem Wagen und rief Unterstützungskräfte hinzu. In der Warschauer Straße fuhr der Flüchtende dann in den Gegenverkehr und beschädigte ein entgegenkommendes Taxi. Im Anschluss fuhr er mit hoher Geschwindigkeit weiter und bog rechts in die Revaler Straße ab. Ein Radfahrer musste daraufhin ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Mercedes zu verhindern.

Nachdem das Auto stoppte, flüchtete er zu Fuß

Auf seiner weiteren Flucht beschädigte der Autofahrer dann in der Revaler Straße einen geparkten Wagen und verlor an seinem PKW den vorderen, rechten Reifen. Auch hier hielt der Fahrer nicht an und fuhr weiter.

In Höhe Matkowskystraße setzte der Autofahrer seine Fahrt geradeaus auf einem Radstreifen fort. In dem angrenzenden Park kam der Wagen dann zum Stehen, nachdem er in einen Zaun gefahren war und aufgrund der Schäden nicht mehr weiterfahren konnte.

Der Autofahrer ergriff daraufhin die Flucht zu Fuß und konnte von ihm folgenden Polizisten in der Neuen Bahnhofstraße vorläufig festgenommen werden. Dabei leistete der Mann Widerstand. Ermittlungen ergaben, dass der 32-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Im Anschluss brachten ihn Polizeikräfte zur Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam und entließen ihn dann. Im Auto befand sich noch eine 32-jährige Beifahrerin. Sie wurde nach Personalienfeststellung am Ort entlassen. (tsp)