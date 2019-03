In kommenden Wochen wird die Autobahn 115 zwischen den Anschlussstellen Hüttenweg und Nikolassee jeweils Mittwochs ab 10 Uhr vorübergehend in beide Richtungen gesperrt. Grund dafür sind Munitionsvernichtungen auf dem angrenzenden Sprengplatz Grunewald. Die Großsperrungen erfolgen am

- Mittwoch, 6. März 2019

- Mittwoch, 20. März 2019

- Mittwoch, 27. März 2019

- Mittwoch, 3. April 2019

- Mittwoch, 10. April 2019

Auch der Radverkehr wird von der Sperrung betroffen sein, der Kronprinzessinenweg wird kann in dieser Zeit nicht befahren werden.

