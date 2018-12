Bei Verkehrsunfällen sind an den Weihnachtsfeiertagen in Berlin mehrere Menschen verletzt worden. In Tempelhof zog sich eine 24-jährige Radfahrerin am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages eine schwere Kopfverletzung zu und kam ins Krankenhaus. Sie soll auf der Albrechtstraße laut Polizei ein parkendes Auto touchiert haben. Vorbeifahrende fanden sie neben einem Fahrzeug liegend. Die Polizisten gaben an, sie hätten am Unfallort einen "deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft" der Frau wahrgenommen.

Am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages wurden fünf Menschen bei einem Autounfall verletzt, davon ein 55-Jähriger schwer. Laut Polizei stießen ein 18-Jähriger Skoda-Fahrer, der in Pankow auf der Michelangelostraße in Richtung Ostseestraße fuhr, und ein 41-jähriger Hyundai-Fahrer zusammen, der aus der Ostseestraße kommend nach links in die Greifswalder Straße abbog. Leicht verletzt wurden der 18-Jährige und seine Beifahrerin, sein 55-jähriger Beifahrer hingegen kam mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik. Der 41-Jährige und seine Beifahrerin erlitten auch leichte Verletzungen.

In Mitte kam es am Dienstagabend zu einem Zusammenstoß zwischen einem Renault und einem Opel, wobei der Opel auf die Kreuzung zwischen Osloer Straße und Schwedenstraße geschleudert wurde. Dort stieß er mit einem Daihatsu zusammen. Der 23-jährige Daihatsu-Fahrer blieb unverletzt, seine zwei Mitfahrerinnen wurden leicht verletzt. Der 46-Jährige Opel-Fahrer wurde ebenfalls leicht verletzt. Im Krankenhaus verbleiben musste lediglich der 31-Jährige Renault-Fahrer.

In Brandenburg starben zwischen dem ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag drei Menschen im Straßenverkehr. Bei Karstädt im Landkreis Prignitz geriet ein 86-jähriger Autofahrer auf die Gegenfahrbahn der B5 und stieß mit einem Sattelzug zusammen und kam dabei um Leben. Bei Golßen (Dahme-Spreewald) fuhr eine 18-Jährige am Mittwochmorgen auf der B115 aus ungeklärter Ursache gegen einen Baum, auch sie verstarb noch am Unfallort. Am selben Morgen kam auch eine 28-Jährige Autofahrerin zwischen Kyritz und Gantikow (Ostprignitz-Ruppin) auf der B103 von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Sie starb. (Tsp)