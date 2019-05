Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag in Kreuzberg wurde ein Radfahrer schwer verletzt. Ein 18-jähriger Audi-Fahrer, der auch zuvor schon durch rücksichtsloses und rechtswidriges Fahrverhalten wie Drängeln, dichtes Auffahren und Ausscheren in den Gegenverkehr aufgefallen war, erfasste den 69-Jährigen gegen 17 Uhr beim Linksabbiegen von der Anhalter Straße in die Wilhelmstraße.

Der Audi prallte anschließend gegen einen Ampelmast, der aus seiner Verankerung gerissen wurde. Rettungskräfte brachten den schwerverletzten Radfahrer in eine Klinik. Polizeibeamte beschlagnahmten den Audi und den Führerschein des 18-Jährigen. (Tsp)