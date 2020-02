Eine 15-jährige Fußgängerin ist am Montagmorgen auf einem Fußgängerüberweg in Berlin-Niederschönhausen von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde das Mädchen beim Überqueren eines Fußgängerüberwegs auf der Blankenburger Straße von dem Wagen einer 57-Jährigen angefahren, die Richtung Pasewalker Straße unterwegs war.

Die 15-Jährige fiel zu Boden und erlitte Verletzungen am Bein sowie am Kopf. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. (Tsp)