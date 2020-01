Bei einem Verkehrsunfall sind Mittwochnachmittag zwei Frauen und ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Zusammenstoß gegen 17.30 Uhr in Britz. Ein 40-Jähriger fuhr mit seinem Wagen die Gradestraße in Richtung Blaschkoallee, als er auf der Kreuzung zum Tempelhofer Weg mit dem Auto einer 64-Jährigen kollidierte, die auf dem Tempelhofer Weg in Richtung Holzmindener Straße fuhr.

Sie und ihre 56-jährige Beifahrerin sowie der 40-Jährige erlitten schwere Rumpfverletzungen und wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen. Tsp