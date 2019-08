Ein Radfahrer ist in Charlottenburg von einem Betonmischer angefahren und lebensbedrohlich verletzt worden. Der 31 Jahre alte Lastwagenfahrer habe am Mittwochnachmittag am Salzufer den Radler vermutlich beim Rechtsabbiegen übersehen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Radfahrer kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Zur Identität des Schwerverletzten konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. (dpa)