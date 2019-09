Am Sonntagmittag ist eine Radfahrerin bei einem Unfall in Prenzlauer Berg schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 30-Jährige gegen 13 Uhr mit ihrem Fahrrad in der Dunckerstraße in Richtung Stargarder Straße unterwegs und wurde kurz hinter der Ahlbecker Straße von einem VW erfasst.

Ein 46-Jähriger hatte zunächst quer zur Fahrbahn geparkt hatte und war dann rückwärts aus der Lücke gefahren. In der Folge stürzte die Zweiradfahrerin und erlitt Beinverletzungen. Sanitäter brachten sie zur stationären Behandlung in eine Klinik. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 hat die weitere Unfallbearbeitung übernommen.