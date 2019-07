In Schöneberg ist es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach Angaben der Polizei soll gegen 14.30 Uhr ein Lkw eine Person erfasst haben, die noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen erlag.

Das Gebiet rund um die Kreuzung von Kleiststraße und An der Urania ist abgesperrt. Es bilden sich Staus rund um den Unfallort bis zur Siegessäule. Auch der Busverkehr ist von der Sperrung betroffen: Bei den Linien M19, M29, M46, 106 und 187 kommt es zu Verspätungen.

Die Linie M19 wird in Richtung S Grunewald zwischen Europa-Center und U Bülowstraße umgeleitet, in Richtung U Mehringdamm zwischen U Uhlandstraße und An der Urania, die M29 in beiden Richtungen zwischen Europa-Center und Lützowplatz. Die Busse der Linie M46 werden in beiden Richtungen zwischen S+U Zoologischer Garten und Motzstraße umgeleitet. Die Linie 107 wird in beiden Richtungen zwischen S+U Zoologischer Garten und Motzstraße, Linie 106 und 187 In Richtung Lindenhof bzw. Halbauer Weg zwischen Lützowplatz und Bühlowstraße. Es kommt zu Verspätungen.