Am Donnerstagabend ist eine 80-Jährige in einem BVG-Bus in Spandau gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Gegen 18.30 musste der Busfahrer der Linie X33 in der Straße Am Juliusturm stark bremsen und ausweichen, nachdem ein vorausfahrender Wagen ebenfalls stark abgebremst hatte. Dabei stürzte die Rentnerin und erlitt Beinverletzungen. Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in eine Klinik. In dem Unfall ermittelt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizei. (Tsp)