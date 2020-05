Am Samstagabend ist eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Verkehrsunfall an der Kreuzung Spichern-, Ecke Geisberger Straße in Wilmersdorf. Als die 58-jährige Frau gegen 21 Uhr auf ihrem Fahrrad die Straße überqueren wollte, stieß sie mit einem Auto zusammen, das rückwärts in die Spichernstraße fuhr.

[Sicherheit vor der eigenen Haustür: In unseren Leute-Newslettern aus den zwölf Berliner Bezirken geht es auch oft um die Polizei. Die Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de]

Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich schwer am Kopf. Sie kam in ein Krankenhaus. Wieso der 23-jährige Autofahrer rückwärts fuhr, war zunächst unklar. (Tsp)

Mehr zum Thema Zusammenstoß mit der Polizei Fahrradfahrer schwer verletzt