Bei einer Massenschlägerei in der Tempelhofer Colditzstraße sind in der Nacht zu Mittwoch 15 Menschen verletzt worden. 14 von ihnen seien in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Berliner Feuerwehr mit.

Die Beamten seien alarmiert worden, weil es eine Auseinandersetzung zwischen einer Vielzahl von Personen gegeben habe, sagte ein Polizeibeamter. Wie viele Menschen beteiligt waren, müsse noch ermittelt werden.

Weitere Angaben zu den Hintergründen der Auseinandersetzung machten die Ermittler auch auf Nachfrage nicht. Einem Bericht der „B.Z.“ zufolge ereignete sich die Schlägerei bei einer türkischen Verlobungsfeier. Die Feuerwehr sprach allgemein von einer „Familienfeier“.

Die Feuerwehr war mit rund 35 Einsatzkräften vor Ort, die Polizei machte keine detaillierten Angaben, ein Sprecher sagte nur: „Wir hatten jede Menge Kollegen vor Ort.“ (Tsp, dpa)