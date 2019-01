Nach einem Familienzwist am Wochenende verabschiedete sich die 13-jährige Mahtab Faghihi am Montagmorgen bei ihrer Mutter, um in die Schule zu gehen. Am Nachmittag teilte das Mädchen ihrer Mutter am Telefon mit, dass sie wegen des Streits nicht nach Hause kommen werde. Nachdem sie ihre Worte in die Tat umsetzte, suchte ihre Familie bereits am Abend fieberhaft nach der erst vor kurzem 13 gewordenen Mahtab und meldete sie noch in der Nacht bei der Polizei als vermisst. Ersten Ermittlungen zufolge hält sich das Mädchen vermutlich bereits seit Montagabend in Berlin auf. Die Polizei in Berlin ist bereits informiert worden und beteiligt sich an der Suche nach der 13-Jährigen.

- Wo zuletzt gesehen? Leipzig (Neustadt-Neuschönefeld)

- Wann zuletzt gesehen? 21.01.2019, 07:30 Uhr

Mahtab wird überdies wie folgt beschrieben:

- scheinbares Alter: 14

- 1,50 m groß

- schlanke Gestalt

- mittellange, schwarze, glatte Haare

- braune Augen

- blasse Hautfarbe

- westasiatisches Erscheinungsbild (Mädchen aus dem Iran)

- trug zuletzt eine pink-schwarze Jacke, pinke Schuhe und eine schwarze Adidas-Jogginghose.

Die Polizei möchte sich auch direkt an Mahtab wenden und bittet sie eindringlich, mit ihrer Familie oder der Polizei – egal wo sie sich befindet – Kontakt aufzunehmen. Gemeinsam können wir sicher eine Lösung finden!

Wer hat Mahtab Faghihi in Leipzig, Berlin, im Zug oder einer anderen Stadt gesehen? Wer weiß wo und bei wem sie sich aufhält? Zeugen und Hinweisgeber werden dringend gebeten, sich bei der Leipziger Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Tel. (0341) 966 4 6666, zu melden. (Tsp)