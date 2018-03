In der Pankower Vinetastraße gingen zwei Wagen der Firmen Bosch und Tyco in Flammen auf. Und zwar so schnell, dass die Feuerwehr nicht verhindern konnte, dass zwei weitere Autos abbrannten, die in der Nähe standen. Gegen 3 Uhr bemerkten Anwohner Feuerschein auf der Straße und alarmierten die Feuerwehr. Wenig später stellten Polizisten an der Kreuzung Trelleborger Straße Ecke Elsa-Brändström-Straße einen abgebrannten Müllcontainer fest. Ob dieser mit den Auto-Brandstiftungen im Zusammenhang steht, ist unklar. Der für politische Delikte zuständige Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Militante Linksextremisten haben in den vergangenen Jahren Dutzende Fahrzeuge von Firmen der Sicherheitsbranche angezündet.

Der Hintergrund für die in Plänterwald angezündeten Fahrzeuge ist noch unklar.