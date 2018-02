In Spandau wurde ein Kleinkind am Mittwochnachmittag mit Brandverletzungen in ein Krankhaus eingeliefert. Laut Polizei hatte die Hose des Dreijährigen Feuer gefangen, nachdem er kurz nach 14 Uhr in einer Flüchtlingsunterkunft am Waldschluchtpfad in Gatow vermutlich mit einem Feuerzeug gespielt hatte. Seine Eltern sollen sich währenddessen nicht im Raum aufgehalten haben. Der Junge sei in den Flur gerannt, wo Mitbewohner die Flammen löschten. In der Klinik wurde er stationär aufgenommen. (Tsp)

