Seit Freitag dürfen Berliner Restaurants und Cafés ihre Gäste wieder im Innen- und Außenbereich bedienen - unter Einhaltung der bekannten Hygiene- und Abstandsregeln: Zwischen den Tischen muss etwa 1,50 Meter Platz gelassen werden.

Im Promi-Restaurant Borchardt in Mitte hat man das offenbar weniger eng gesehen und mehr Gäste als erlaubt willkommen geheißen.

Zuerst berichtete die "B.Z." darüber, ein Polizeisprecher bestätigte, dass es am Freitag einen entsprechenden Einsatz in einem Restaurant in der Französischen Straße gegeben hat.

Lindner umarmte Weißrusslands Generalkonsul ohne Maske

Demnach wurden die Beamten kurz vor 22 Uhr alarmiert, weil sich in dem Lokal deutlich zu viele Personen aufgehalten haben sollen. Tatsächlich sollen es beim Eintreffen der Polizisten etwa 300 Personen gewesen sein. Der Betreiber soll schnell eingelenkt und dafür gesorgt haben, dass alle Gäste noch vor 22 Uhr das Restaurant verlassen. Dennoch erging eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit.

Mehr zum Thema Restaurants und Café wieder geöffnet So war der erste Tag für Berlins Gastronomie

Unter den Gästen soll sich laut "B.Z." auch FDP-Chef Christian Linder befunden haben. Ohne Mundschutz soll er den Generalkonsul von Weißrussland umarmt haben, wie ein Foto auf Twitter zeigte. "Die spontane Umarmung bei der Verabschiedung am Freitag war ein Fehler, wie er unter Freunden nach einem privaten Abend leider passiert", postete Lindner am Montag auf Twitter. "Das war kein Vorsatz, sondern Unkonzentriertheit. Am Ende bleibt man Mensch. Tut mir leid!", schrieb er weiter. Tsp