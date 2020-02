Am Dienstag hat ein sechsjähriges Kind eine Rasierklinge auf einem Spielplatz in Prenzlauer Berg gefunden. Als der Vater die Klinge am Abend zuhause bei seiner Tochter fand, verständigte der 51-Jährige die Polizei.

Die Einsatzkräfte beschlagnahmten die Klinge und suchten den Spielplatz am Arnswalder Platz ab. Dort fanden sich jedoch keine weiteren Rasierklingen. Der Spielplatz wurde abgesperrt und das Bezirksamt Pankow informiert.

In den vergangenen Monaten wurden immer wieder Rasierklingen und Reiszwecken auf Spielplätzen gefunden. Das Bezirksamt stellte bereits Hinweisschilder auf.

Mehr zum Thema Gefahr für Kinder Erneut Rasierklingen auf Spielplatz in Prenzlauer Berg gefunden

Die Polizei ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. Auch soll geklärt werden, ob es einen Zusammenhang mit vergangenen Klingenfunden gibt. (Tsp)