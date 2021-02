Nach Schüssen in Berlin-Kreuzberg Ende November, bei denen ein Mann schwer verletzt wurde, haben Spezialeinsatzkräfte des Landeskriminalamtes am Mittwochmorgen einen Tatverdächtigen festgenommen. Ein Richter hatte einen Haftbefehl gegen den 21-Jährigen angeordnet.

Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Der Mann sei "dringend verdächtig, an den Schüssen am 27. November in der Mittenwalder Straße Ecke Fürbringerstraße als Täter beteiligt gewesen sein".

Der Beschuldigte zu dem versuchten Mord in Kreuzberg sei gegen sechs Uhr in Marienfelde in seiner Wohnung festgenommen worden, hieß es weiter. "Hintergründe der Tat dürften den Ermittlungen zufolge familiäre Streitigkeiten gewesen sein". Er solle noch am Mittwoch einem Ermittlungsrichter zur Verkündung des Haftbefehls vorgeführt werden.

Wie berichtet, war bei den Schüssen in Kreuzberg ein 29-Jähriger schwer verletzt worden und musste notoperiert werden. Die Polizei teilte seinerzeit mit, das Opfer sei Teil einer arabischen Großfamilie, man prüfe Verbindungen ins Clan-Milieu.

Es werde ermittelt, ob es sich um "Streit zwischen einzelnen Mitgliedern von arabischstämmigen Großfamilien" handelt, hieß es damals von der Polizei.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Mehr zum Thema Mordkommission ermittelt in Berlin Schüsse in Kreuzberg – Polizei prüft Verbindungen ins Clan-Milieu

Der Mann war den ersten Ermittlungen der Polizei zufolge gegen 21.40 Uhr mit einer Gruppe in der Mittenwalder Straße/Ecke Fürbringerstraße unterwegs gewesen, als sich Unbekannte näherten und mehrmals auf ihn schossen. Die Täter konnten unerkannt entkommen, jedoch wurde ein Fluchtwagen von der Polizei sichergestellt. (Tsp)