Gleich vier Unfälle hintereinander hat ein Autofahrer am Donnerstagvormittag in Kreuzberg und Mitte verursacht. Gegen 11 Uhr kam es in der Kreuzberger Möckernstraße zur ersten Kollision. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei beging der Autofahrer anschließend Unfallflucht über die Mollstraße in Mitte, wo es zu einem zweiten Unfall kam.

Von hier flüchtete der Autofahrer zurück nach Kreuzberg. In der Greifswalder Straße geschahen zwei weitere Zusammenstöße. Dabei wurde eine Autofahrerin schwerverletzt. Hier konnte die Polizei den Mann schließlich stellen.

Der Grund für die Unfallfahrt ist noch nicht geklärt

Der Mann wurde in eine Polizeidienststelle gebracht. Dort entnahm ein Arzt eine Blutprobe, die nun auf Drogen und Alkohol überprüft wird. Wie die Polizei mitteilte, könnte auch eine Erkrankung Grund für die Unfallfahrt des Mannes gewesen sein.

Wie es zu den Unfällen kam und warum der Mann die Flucht ergriff, ist bisher unklar. Auch wie viele Personen insgesamt beteiligt waren und wie viele verletzt wurden, ist noch nicht bekannt. Wie ein Polizeisprecher sagte, gestalte sich die Aufarbeitung der Unfälle sehr umfangreich, da sich diese in den Zuständigkeitsbereichen mehrerer Polizeidirektionen ereignet hätten.