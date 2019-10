Die 78-jährige Frau, die in der vergangenen Woche in Berlin-Rudow von einem Linienbus angefahren und schwer verletzt worden war, ist am Donnerstagabend an ihren Verletzungen gestorben.

Am Freitag vergangene Woche war Polizeiangaben zufolge ein 63-jähriger Busfahrer vom Zwickauer Damm in die Neuköllner Straße eingebogen. Dabei erfasste er die 78-Jährige, die die Neuköllner Straße in Richtung Stubenrauchstraße überquerte. Die Frau erlitt dabei Kopfverletzungen. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfallhergangs.