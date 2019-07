Ein 36-Jähriger hat sich in der Nacht zu Samstag in einer S-Bahn in Mitte entkleidet und Fahrgäste belästigt. Ein Reisender setzte Pfefferspray gegen ihn ein.

Laut Bundespolizei entledigte sich der 36-jährige Mann deutscher Staatsangehöriger gegen 3 Uhr seiner Kleidung in der S-Bahn der Linie S9 zwischen den Bahnhöfen Alexanderplatz und Hackescher Markt. Im weiteren Verlauf belästigte er mit exhibitionistischen Handlungen die anderen Fahrgäste. Ein unbekannt gebliebener Reisender sprühte mit einem Pfefferspray auf den 36-Jährigen. Er erlitt Rötungen im Gesichts- und Brustbereich.

Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn AG hielten den entkleideten Mann beim Halt am Bahnhof Hackescher Mann fest und übergaben ihn an die alarmierten Bundespolizisten.

Im Anschluss brachten ihn Rettungskräfte zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die anderen Fahrgäste verließen die S-Bahn am Bahnhof Hackescher Markt.

Die Bundespolizei leitete gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlung ein. Gegen den unbekannt gebliebenen Reisenden leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. (Tsp)