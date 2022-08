Nach dem Großbrand im Berliner Grunewald Anfang August soll die Avus am Mittwoch erneut gesperrt werden. Das teilten die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) und die Polizei mit. Demnach findet auf dem Sprengplatz Grunewald "außerplanmäßig eine Großsprengung zur Munitionsvernichtung" statt.

Im Zusammenhang mit dem Brand, der am 4. August aus bislang ungeklärter Ursache ausbrach, sei es zu mehreren Explosionen gekommen.

Einzelne Sprengmittel sollen dadurch herumgeschleudert worden sein, vier Bomben sollen nun "nicht mehr handhabungssicher" sein und deshalb umgehend vernichtet werden - kontrolliert gesprengt also.

Die Sprengung sei für 13 Uhr angedacht, um 6 Uhr sollen aber bereits die Maßnahmen beginnen. Die Sicherheitszone rund um den Sprengplatz soll für diese Maßnahme erweitert werden, zudem soll die Avus zwischen Kreuz Funkturm und Kreuz Zehlendorf gesperrt werden - von 7.30 Uhr bis 16 Uhr. Betroffen sei auch die zum jetzigen Zeitpunkt gesperrte Anschlussstelle Hüttenweg und deren Querungsstelle, ebenso die Anschlussstelle Spanische Allee in Fahrtrichtung Nord - in Fahrtrichtung Süd bleibe die Strecke jedoch befahrbar.

Auch die Havelchaussee soll am Mittwoch gesperrt bleiben, der Kronprinzessinnenweg ist ohnehin noch bis voraussichtlich Ende September gesperrt, teilte die VIZ mit. Der Bahnverkehr müsse demnach in beiden Fahrtrichtungen gesperrt bleiben.

Tagelang explodierten Anfang August Munition und Feuerwerkskörper auf dem Sprengplatz der Polizei im Grunewald. Ein Großbrand entwickelte sich, der Polizei und Feuerwehr tagelang beschäftigte.