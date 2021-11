Mit mehr als 250 Stundenkilometern statt erlaubtem Tempo 80 ist ein 21-jähriger Mann ohne Führerschein über die Berliner Stadtautobahn gerast.

Der Polizei fiel der Fahrer in seinem 450-PS-Wagen am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr in Charlottenburg-Nord im Bereich zwischen Seestraßenbrücke und der Anschlussstelle Beusselstraße auf, wie mitgeteilt wurde.

Der Mann, der laut Polizei sehr schnell stadtauswärts fuhr, überholte im Bereich der Seestraßenbrücke ein anderes Auto rechts und fuhr dabei auch über den Standstreifen.

Die Polizei protokollierte per Videomessanlage eine gefahrene Geschwindigkeit von 254 Kilometern pro Stunde. "Abzüglich einer Toleranz von zehn Prozent können dem Fahrer noch 228 km/h zur Last gelegt werden", hieß es in der Mitteilung der Polizei.

Der Tatverdächtige sei auch nach der Messung deutlich zu schnell gefahren und wurde in Höhe der Anschlussstelle Hohenzollerndamm einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Polizisten zeigten ihn wegen eines verbotenen Autorennens an. Dieser Straftatbestand ist bei derartiger Raserei auch möglich, wenn jemand alleine unterwegs ist.

Der Audi RS6 wurde beschlagnahmt. Laut Polizei war der Nachweis der Fahrerlaubnis des Mannes im Sommer abgelaufen. Tsp (mit dpa)