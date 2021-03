Im Auftrag der Berliner Staatsanwaltschaft führt die Bundespolizei am Mittwochmorgen Razzien in Berlin, Hamburg und Timmendorfer Strand (Schleswig-Holstein) durch. Nach Angaben der Bundespolizei auf Twitter geht es bei den Ermittlungen um den Verdacht des gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern und der Zwangsprostitution.

Die Staatsanwaltschaft teilte am Morgen auf Twitter mit, die 43-jährige Hauptbeschuldigte sei in ihrer Wohnung in Berlin-Lichtenberg verhaftet worden. Im Fokus stehen laut Bundespolizei auch zwei weitere Verdächtige, eine 25-Jährige aus Vietnam und ein 64-Jähriger aus Deutschland.

Nach Angaben der Bundespolizei sind rund 160 Einsatzkräfte im Einsatz. Durchsucht wurden acht Objekte, davon sechs in Berlin und jeweils eins in Hamburg und Timmendorfer Strand.

In Berlin waren die Ermittler in Wohnungen ebenso wie in Geschäftsräumen im Einsatz, etwa Massagestudios und Nagelsalons. „Wir haben Hinweise darauf, dass sie auch als Bordelle benutzt wurden“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Morgen.

Ein Massagesalon gegenüber dem Rathaus diente als Bordell

Nach einem Bericht des RBB zählten zu den Objekten ein Wohnungsbordell in einem Hochhaus in der Landsberger Allee und ein Massagesalon gegenüber dem Rathaus Lichtenberg in der Möllendorffstraße. Dort sollen nach Informationen des Senders mindestens zwei eingeschleuste Vietnamesinnen festgehalten und als Prostituierte missbraucht werden.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Das Geld soll die 43-jährige Vietnamesin entgegengenommen haben, gegen die der Haftbefehl vollstreckt wurde. Sie sei in Berlin bereits vor Jahren wegen Einschleusung von Vietnamesinnen zu einer hohen Haftstrafe verurteilt worden.

BKA: Berlin ist eine Drehscheibe des Menschenhandels

Berlin gilt schon länger als Drehscheibe des vietnamesischen Menschenhandels in Westeuropa. Dabei ist der Bezirk Lichtenberg besonders im Fokus der Ermittlungen: Dort befindet sich das Dong-Xuan-Center, ein asiatischer Großmarkt.

Mehr zum Thema Bundeskriminalamt zu Schleusern Berlin ist „Dreh- und Angelpunkt“ vietnamesischer Menschenhändler

Nach Angaben des Bundeskriminalamts werden über Berlin eingeschleuste Vietnamesen an andere Orte in Deutschland und Westeuropa vermittelt, wo sie die Kosten für ihre Schleusung abarbeiten müssen. Meist geht es um Summen von 10.000 bis 20.000 Euro. (Tsp, dpa)