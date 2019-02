Autofahrer müssen am Montagmorgen auf dem Westlichen Berliner Ring Geduld mitbringen, Grund ist ein umgekippter Lkw. Die A10 ist in Richtung Dreieck Havelland zwischen Potsdam-Nord und Spandau gesperrt. Das teilte die Verkehrsinformationszentrale Berlin via Twitter mit. Eine Person wurde ins Krankenhaus gebracht.

Laut der Feuerwehr Potsdam hatte das Fahrzeug Stahlträger geladen, die nun auf der Fahrbahn liegen. Eine Spezialfirma muss diese nun erst räumen.

Autofahrer werden gebeten, den Abschnitt weiträumig zu umfahren. Die Feuerwehr Potsdam twitterte vom Unfallort: "Es wird wohl eine Weile dauern." (Tsp)

