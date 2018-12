In Reinickendorf ist in der Nacht von Freitag zu Sonnabend eine große Lagerhalle ausgebrannt. Wie die Berliner Feuerwehr auf in der Nacht Twitter mitteilte, ging eine neben der Halle befindliche Werkstatt in der Wittenauer Straße in Flammen auf. Laut Informationen der "Berliner Morgenpost" seien in der Halle befindliche Druckgasbehälter explodiert. Die Feuerwehr sei mit ungefähr 100 Einsatzkräften am Brandort gewesen, gegen 9.30 Uhr musste sie nur noch Nachlöscharbeiten durchführen. Diese dauern weiterhin an. Wegen der hohen Temperaturen, sei die Halle nun einsturzgefährdet, schreibt die Feuerwehr in einem weiteren Tweet. Die Einsatzstelle werde die Feuerwehrleute "noch lange beschäftigen". Derzeit seien 28 Einsatzkräfte aktiv.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Feuerwehr hatte die Anwohner in der Nacht aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Gegen 9.45 Uhr wurde die Aufforderung wieder aufgehoben. Der Radiosender "RadioBERLIN 88,8" meldete auf Twitter, dass es in der Halle einen Partysaal eines Rockerclubs gegeben haben soll. Der Sender veröffentlichte ein Video, auf dem ein Banner mit der Aufschrift "Welcome to Brotherhood United Rocker" zu erkennen ist. (Tsp)