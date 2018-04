Die Polizei könnte einen Anschlag während des Berliner Halbmarathons am Sonntag verhindert haben. Zuerst hatte die "Welt" davon berichtet. Nach Angaben der Polizei haben mehrere Gruppen des Spezialeinsatzkommandos sechs Salafisten festgenommen, die zwischen 18 bis 21 Jahren alt sind. Die Festgenommenen seien womöglich an der "Vorbereitung eines Verbrechens im Zusammenhang mit dieser Veranstaltung beteiligt" gewesen, teilten Polizei und Berliner Generalstaatsanwaltschaft am Sonntag mit.

Der Hauptverdächtige, der Iraker S. und ein Komplize gehören zum privaten Umfeld des Tunesiers Anis Amri, der 2016 den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche mit zwölf Toten verübte, wie Sicherheitskreise gegenüber dem Tagesspiegel bestätigten. Die Männer hätten in den vergangenen Wochen auffällig und auch nachts mehrere Stellen der Laufstrecke aufgesucht.

Meldungen, wonach diese geplant hätten, mit zwei extra scharf geschliffenen Messern Zuschauer und Teilnehmer des Laufs anzugreifen und zu töten, sind allerdings falsch. Am Rande des Sportereignisses hatte es am Adenauertunnel eine Messerstecherei gegeben, die mit dem geplanten Anschlag nach Tagesspiegel-Informationen offenbar nichts zu tun hatte.

Polizeisprecher Thomas Neuendorf sagte am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur, dass die Sicherheitsbehörden keine konkreten Hinweise gehabt hätten, dass der Halbmarathon Ziel eines Anschlags gewesen sein könnte. „Für die Läufer und Teilnehmer und das Personal bestand zu keiner Zeit eine Gefahr.“ Die Polizei sei im Vorfeld des Halbmarathons „besonders aufmerksam gewesen“. Die Durchsuchungen hätten sich auf Personen bezogen, „die wir dem islamistisch-terroristischen Bereich zurechnen“. Die beschlagnahmten Beweismittel, darunter Handys und Computer, würden weiter ausgewertet.

Wohnungsdurchsuchungen in City West und Neukölln

In der Wohnung eines mutmaßlichen Komplizen sollen nach "Welt"-Angaben Sprengstoff-Hunde angeschlagen haben. Die Berliner Polizei teilte am Sonntagabend mit, dass im Zuge der bisherigen Maßnahmen kein Sprengstoff gefunden wurde.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des Hauptverdächtigen in der Budapester Straße stellte die Polizei Beweismittel und Datenträger sicher. Nach Tagesspiegel-Informationen fanden die Festnahmen am Sonntagmitttag, also nach dem Start des Sportereignisses statt. Die Männer wurden aus mehreren Wohnungen geholt. Keiner habe sich am Halbmarathon aufgehalten, hieß es.

Einige Wohnungen in der City West hätten sich allerdings in der Nähe der Laufstrecke befunden. Am Sonntagvormittag hatte Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) erklärt, angesichts der Attentats von Münster habe er die ohnehin verschärften Sicherheitsvorkehrungen noch einmal überprüfen lassen. Auch vor dem Hintergrund dieses Vorfalls, bei dem ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge gerast war, habe sich die Polizei heute zum Zugriff entschieden, wie die Behörde mitteilte.

Nach Informationen des Tagesspiegels wurde der Hauptverdächtige seit 14 Tagen rund um die Uhr observiert. Ein Sicherheitsexperte sagte, ein Nachrichtendienst habe einen Hinweis auf einen bevorstehenden Anschlag von S. beim Halbmarathon gegeben. Deshalb hätten die Berliner Sicherheitsbehörden kurzfristig den Zugriff geplant.

Andere Quellen bestätigten das nicht. Danach seien die Salafisten vielmehr präventiv überwacht und dann vorläufig festgenommen worden.

Verdächtige hatten Verbindungen zur Fussilet-Moschee

Sicherheitskreise sagten dem Tagesspiegel, der Iraker S. und der weitere festgenommene frühere Bekannte von Amri hätten sich „im Umfeld“ der Fussilet-Moschee bewegt. Innensenator Andreas Geisel hatte den salafistischen Moscheeverein 2017 verboten. Amri hatte sich in der Moschee aufgehalten, zuletzt am 19. Dezember 2016, dem Tag des Anschlags. Der Iraker S. soll schon vor dem Terrorangriff von Amri versucht haben, in den Irak zu gelangen – vermutlich, um sich der Terrormiliz IS anzuschließen. Die Ausreise sei jedoch verhindert worden, sagten Sicherheitskreise.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) dankte den Sicherheitskräften - auch mit Blick auf die Amokfahrt von Münster -, „dass sie durch ihre Umsicht und Polizeiarbeit eine weitere Attacke auf die friedlichen, den Halbmarathon genießenden Zuschauer verhindern konnten“. „Ob in Münster, Berlin oder anderswo - wir lassen uns unser friedliches Zusammenleben nicht nehmen“, schrieb Müller auf seiner Facebook-Seite. Der Halbmarathon gehöre zu den schönsten Sportereignissen von weltweitem Interesse in Berlin. Das solle so bleiben, ließ der Bürgermeister zudem aus Jordanien wissen.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) äußerte sich zufrieden mit dem Vorgehen der Sicherheitskräfte. „Es ist beruhigend, dass die Berliner Polizei diese mutmaßlichen Gefährder offenbar so unter Beobachtung hatte, dass sie sie jederzeit aus dem Verkehr ziehen konnte“, erklärte der GdP-Vorsitzende Oliver Malchow.



