Bei zwei Bränden in Zehlendorf und Lichterfelde sind am Ostersonntag zwei Menschen ums Leben gekommen. Gegen 17.05 Uhr wurde die Feuerwehr in die Ludwigsfelder Straße gerufen, wo aus einer Wohnung im zweiten Stock eines Wohnhauses Rauch drang. Aus der Wohnung, die komplett in Flammen stand, retteten die Einsatzkräfte einen verletzten 77-jährigen Mieter verletzt. Seine Ehefrau wurde leblos aufgefunden, Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos, sie starb noch vor Ort. Der Mann wurde in eine Klinik gebracht.

Später am Abend, kurz nach 23 Uhr, ging ein Notruf aus dem Weddigenweg in Lichterfelde ein. Hier hatte ein Rauchmelder im Flur eines Mehrfamilienhauses Alarm geschlagen, Qualm kam aus einer Wohnung im ersten Stock. Feuerwehrleute brachen die Wohnungstür auf und löschten einen Brand im Badezimmer. Im Schlafzimmer fanden sie einen leblosen Mann, bei dem es sich wahrscheinlich um den Mieter handelte. Auch er starb noch vor Ort. Tsp