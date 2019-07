Ein Rollstuhlfahrer soll eine 78-jährige Frau in Spandau angefahren haben – nun sucht die Polizei nach Zeugen. Die Frau gab demnach an, seit dem Vorfall am 7. Juni, bei dem sie stürzte und sich schwer verletzte, im Krankenhaus zu liegen.

Vor einem Geschäft in der Karl-Schurz-Straße soll der Mann sie gegen 9.45 Uhr angefahren haben. Die Begleiterin des Rollstuhlfahrers soll sich zunächst noch um die Verletzte gekümmert haben, teilte die Polizei mit.

Die Ermittler bitten die unbekannte Begleiterin sowie weitere Zeugen des Unfalls oder Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei zu melden. (Tsp)