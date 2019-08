Die 4. Mordkommission hat die Ermittlungen zu einem in Britz schwer verletzten Mann übernommen. Sie sucht nach Zeugen, die eine Auseinandersetzung beobachtet haben.

Am Dienstag wurden Zeugen gegen 10.15 Uhr auf eine Auseinandersetzung in der Gutschmidtstraße aufmerksam und riefen die Polizei. Die Beamten entdeckten in der Nähe einen Mann, der Stichverletzungen erlitten hatte. Ein Rettungswagen brachte den verletzten 36-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er operiert werden musste. Nach Aussagen der Polizei vom Donnerstag bestand zu diesem Zeitpunkt keine Lebensgefahr.

Die 4. Mordkommission sucht nun Zeugen zu dem Fall und hat folgende Fragen:

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben dazu machen?

Wer hat bereits im Vorfeld eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Umgebung wahrgenommen?

Wer hat nach der Tat in der Umgebung einen Mann mit einem Messer bzw. mit blutverschmierter Kleidung gesehen?

Hinweise nimmt die 4. Mordkommission in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin unter der Rufnummer (030) 4664-911444, per E-Mail unter lka114-hinweis@polizei.berlin.de oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen. (Tsp)