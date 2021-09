Ein 56 Jahre alter Fußgänger ist in Berlin-Friedrichshain von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Er starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Demnach wollte er am Dienstagabend um 19.45 Uhr die Landsberger Allee in Richtung in Richtung Fritz-Riedel-Straße überqueren und hatte dabei ein Fahrrad geschoben. Auf dem Mittelstreifen kam es zum Zusammenstoß mit einer Tram der Linie M8.

Der Passant wurde mitgeschleift und erlitt schwere Kopf- und Oberkörperverletzungen. Er verstarb trotz notärztlicher Reanimationsversuche. Der 58 Jahre alte Straßenbahnfahrer benötige laut Polizeiangaben zunächst keine medizinische Betreuung.

Während der Unfallaufnahme war die Landsberger Allee in Richtung Innenstadt bis etwa 1 Uhr gesperrt. Die Unfallstelle befindet sich direkt an der Bezirksgrenze zwischen Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg, weshalb die Nachrichtenagentur dpa den Vorfall in einer ersten Meldung nach Pankow verortet hatte.

Die Polizei bittet Zeugen, die Auskünfte zum Unfallhergang geben können, sich in einer Polizeidienststelle zu melden. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um das 27. tödlich verunglückte Verkehrsunfallopfer in diesem Jahr in Berlin. (Tsp/dpa)