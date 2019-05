Ein zehnjähriger Junge wurde bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Hakenfelde schwer an Kopf und Rücken verletzt. Laut Angaben der Polizei war ein 55-jähriger Autofahrer mit einem PKW gegen 17.50 Uhr auf der Mertensstraße in Richtung Streitstraße unterwegs. Kurz vor der Einmündung Pepitapromenade fuhr der Junge mit einem Roller von links auf die Fahrbahn. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Zehnjährige auf die Motorhaube und mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe prallte.

Alarmierte Rettungskräfte brachten das schwer an Kopf und Rücken verletzte Kind zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die eingetroffenen Einsatzkräfte stellten im Verlauf der Ermittlungen fest, dass der 55-jährige alkoholisiert war. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von ungefähr 0,6 Promille. (Tsp)