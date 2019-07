Ein Radfahrer wurde am Mittwochabend in Schöneberg schwer verletzt. Der 31 Jahre alte Fahrradfahrer wollte gegen 23.50 die Hauptstraße kurz hinter dem Innsbrucker Platz überqueren und wurde dabei von dem Fahrer eines VW-Golf erfasst.

Trotz Gefahrenbremsung erfasst der Autofahrer den 31-Jährigen, welcher durch den Aufprall mehrere Meter weit durch die Luft geschleudert wurde und auf den Asphalt aufprallte. Durch den Sturz erlitt der Mann schwere Verletzungen am Kopf und an der Wirbelsäule und wird derzeit stationär in einem Krankenhaus behandelt. (tsp)