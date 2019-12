Ein Motorrollerfahrer ist in Berlin-Lichtenberg am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der 44-Jährige war mit einem 28-jährigen Mercedes-Fahrer zusammengestoßen, der ihn nach Angaben der Polizei offenbar übersah, als er von der Rüdigerstraße kommend nach links in die Siegfriedstraße abbog. Rettungskräfte brachten den Rollerfahrer ins Krankenhaus. (Tsp)