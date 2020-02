In der Nacht auf Mittwoch hat sich in Berlin offenbar der Fahrer eines Carsharing-Autos eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Nach Informationen der "B.Z." sollen drei Männer mit dem gemieteten Wagen durch Mitte, Neukölln und Friedrichshain-Kreuzberg geflohen sein. Laut "Morgenpost" soll der Wagen zuvor am Moritzplatz wegen eines Betrugsdeliktes von der Polizei gestoppt worden sein, woraufhin der Fahrer Gas gab und floh.

In Stralau prallte der Wagen schließlich auf einen querstehenden Streifenwagen und kam im Straßengraben zum Stehen. Bei dem Unfall sollen zwei Beamte leicht verletzt worden sein. Die drei Verdächtigen flohen daraufhin zu Fuß, ein Mann sprang offenbar in die Spree. Wenig später konnten er und ein Tatverdächtiger aber festgenommen werden. Dem dritten Insassen gelang laut "Morgenpost" die Flucht. Die Pressestelle der Polizei wollte die Vorgänge am Mittwochmorgen zunächst nicht kommentieren. (Tsp)