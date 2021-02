Am Donnerstagabend ist die Berliner Polizei in Schöneberg zu einem Großeinsatz in die Eisackstraße nahe des U- und S-Bahnhofs Innsbrucker Platz ausgerückt. Wie eine Polizeisprecherin dem Tagesspiegel sagte, sei es dort im Innenhof eines Hauses zu einer Explosion gekommen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 20.30 Uhr. Eine Anwohnerin habe die Polizei verständigt. Auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) wurde hinzugezogen. Weitere Details zur Explosion konnte die Polizeisprecherin am frühen Freitagmorgen noch nicht nennen.

Wie die Zeitung B.Z, und die Berliner Morgenpost berichteten, sollen die Polizisten vor Ort einen weiteren verdächtigen Gegenstand festgestellt haben, der aber nicht detoniert sei. Nach Informationen der B.Z. soll es sich um Rohrbomben gehandelt haben.

Das Haus sei teilweise evakuiert worden. Bewohner seien während des Einsatzes in bereitgestellten Bussen von Feuerwehr und BVG untergekommen.

Nach den übereinstimmenden Medienberichten machten die Beamten eine Wohnung aus, in der sie einen Tatverdächtigen vermuteten. Als dieser die Tür nicht öffnen wollte, habe das SEK sich Zugang zur Wohnung verschafft.

Zwei Personen wurden laut der Nachrichtenagentur dpa festgenommen worden. Das Fachkommissariat für Sprengstoffdelikte beim Landeskriminalamt (LKA) habe die Ermittlungen übernommen.