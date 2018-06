Gegen sechs Uhr früh alarmierten Zeugen Polizei und Feuerwehr zum S-Bahnhof Greifswalder Straße. Zwei Männer waren dort in einem Zugg der Ringbahn schwer verletzt worden. Der Täter soll flüchtig sein - ganz sicher ist das offenbar nicht. Die beiden Männer kamen in Krankenhäuser, ebenso eine Frau, die einen Schock erlitt. Die Hintergründe sind unklar. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen - dies spricht für die Schwere der Tat. Zum Alter und der Herkunft konnte das Polizeipräsidium am Samstagmittag noch keine Angaben machen. Der Zugverkehr auf der Ringbahn war längere Zeit eingestellt, erst am Vormittag normalisierte sich der Betrieb wieder.