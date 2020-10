Unbekannte haben am frühen Mittwochmorgen ein Gebäude der Bereitschaftspolizei in Berlin-Lichtenberg angegriffen. Gegen 3 Uhr sollen die Täter zunächst ein Dienstfahrzeug sowie mehrere Motorräder vor der Wache in der Sewanstraße beschädigt haben, teilte eine Polizeisprecherin mit.

Demnach wurden anschließend Farbbeutel und Gegenstände auf das Gebäude geworfen. Zum Zeitpunkt des Angriffs befanden sich in dem Gebäude Menschen, verletzt wurde jedoch niemand. Nähere Angaben zu den Tätern oder dem Motiv der Tat gibt es bislang nicht. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Das Gebäude dient als Unterkunft der 13. Einsatzhundertschaft, wie die Gewerkschaft der Polizei (GdP) mitteilte. Demnach seien Reifen zerstochen sowie Scheiben des Gebäudes und von Dienstfahrzeugen beschädigt worden. Die umgeworfenen Motorräder seien privat abgestellt gewesen.

"Dieser abscheuliche Angriff in der Nacht zeugt von einer enormen Gewaltbereitschaft", kommentierte GdP-Sprecher Benjamin Jendro den Angriff. "Diese mutwilligen Zerstörungen sind mit nichts zu legitimieren und wir erwarten, dass das auch alle Politiker dieser Stadt so einschätzen."

Linksextremisten bekannten sich zu S-Bahn-Anschlag

Am Freitag steht der Polizei ein Großeinsatz bevor: Nach einer gerichtlichen Entscheidung soll das linke Hausprojekt "Liebig34" in der Liebigstraße geräumt werden. Am Samstag gab es deshalb schon eine große Demonstration im Friedrichshainer Nordkiez.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Zu einem Anschlag auf die Berliner S-Bahn am Montag bekannten sich bereits Linksextremisten. Nach einem Kabelbrand ist die Ringbahn deshalb zwischen den Bahnhöfen Neukölln und Frankfurter Allee unterbrochen.

Zu einer vorläufigen Festnahme kam es am Dienstag bei einer Pressekonferenz der "Liebig34"-Sprecherinnen. Die Polizei wertete einen Helm als "Schutzbewaffnung" und Verstoß gegen das Versammlungsgesetz.

Mehr zum Thema Linksextreme kündigen gewaltsamen Widerstand an Warum die Räumung des besetzen Hauses „Liebig34“ so schwierig werden könnte

Auch bei dem Angriff auf die Lichtenberger Polizei-Unterkunft liegt ein Zusammenhang mit der Räumung der "Liebig34" nahe. Das müsse nun der Staatsschutz ermitteln, erklärte die GdP. "Aber Fakt ist, die Szene hat zu gewalttätigen Aktionen aufgerufen und lässt keine Zweifel an der Bereitschaft zu schwersten Straftaten", sagte Jendro. "Diese Extremisten vergessen dabei auch immer wieder, dass Polizisten Menschen sind." (Tsp, dpa)