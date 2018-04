Im südbrandenburgischen Cottbus ist am Freitag um 22 Uhr ein Mann mit seinem Geländewagen in eine Gruppe von zehn Menschen gerast. Zwei Personen wurden verletzt. Ob es ein Unfall war oder ob der Mann den Wagen vorsätzlich auf den Fußgängerweg steuerte, ist unklar. Der Fahrer konnte – trotz Versuchen der Gruppen, ihn festzuhalten – flüchten.

Die Polizei fahndet nach einem 25-jährigen Mann, der am Steuer des Geländewagens gesessen haben soll. "Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Ergreifen des Fahrers", teilte die Polizei am Samstag mit. Vor Ort seien aber zahlreiche Spuren gesichert worden.

Stunden zuvor beleidigte er betrunken Polizisten

Ein 31 Jahre alter Mann wurde bei dem Vorfall verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein weiterer 21-jähriger Cottbuser erlitt Verletzungen am Bein, wollte aber selbst einen Arzt aufsuchen.

Der Polizei war der mutmaßliche Fahrer bereits zuvor aufgefallen. Am Freitagnachmittag hatte er Polizisten beleidigt, 1,17 Promille intus und rechte Parolen gegrölt. Zudem soll er, bevor er Freitagnacht auf den Fußgängerweg in die Menschentraube fuhr, auch an gewalttätigen Auseinandersetzungen beteiligt gewesen sein. Die Ermittler prüfen nun, ob ein Zusammenhang besteht.