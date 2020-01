Bei einem schweren Verkehrsunfall in Johannisthal ist am Sonntagmittag eine Radfahrerin gestorben, nachdem sie von einem BVG-Bus erfasst wurde. Eine Sprecherin der BVG bestätigte, dass es sich um eine Frau handelte. Außerdem sei der Zusammenstoß passiert, als der Bus rechts abbog – es habe sich aber um ein neues Fahrzeug mit Abbiegeassistent gehandelt.

Ersten Informationen der Polizei zufolge soll der BVG-Bus die Frau beim Abbiegen auf dem Groß-Berliner-Damm, Ecke Pilotenstraße, gegen 12.20 Uhr erfasst haben.

Der Fahrer des Busses sowie ein Passant sind Informationen der Feuerwehr zufolge mit einem Schock ins Krankenhaus gekommen. Weitere Details zum Unfall sind derzeit noch nicht bekannt.

Mehr zum Thema Tödlicher Unfall in Kreuzberg Radfahrerin von Lkw überfahren

Es ist der zweite tödliche Fahrradunfall in diesem Jahr in Berlin. Am 9. Januar war am Kottbusser Tor in Kreuzberg eine Radfahrerin von einem Lastwagen überfahren und tödlich verletzt worden. (Tsp)