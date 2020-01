Bei einem schweren Verkehrsunfall in Johannisthal ist am Sonntagmittag eine Radfahrerin getötet worden. Die Frau wurde von einem nach rechts abbiegenden BVG-Bus der Linie 265 überrollt. Die Frau war sofort tot. Der Bus gehört zu der neuesten Serie von 12 Meter langen "Citaro"-Eindeckern, die bereits einen Abbiegeassistenten haben. Ein Monitor zeigt dem Busfahrer, was auf der rechten Seite des Fahrzeugs passiert.

Der Unfall geschah laut Polizei um 12.20 Uhr an der Kreuzung Groß-Berliner-Damm Ecke Pilotenstraße. Der Fahrer des Busses sowie ein Passant sind Informationen der Feuerwehr zufolge mit einem Schock ins Krankenhaus gekommen. Wie viele Fahrgäste im Bus Richtung Innenstadt saßen, konnte die BVG nicht sagen.

Es ist bereits der zweite tödliche Fahrradunfall in diesem Jahr. Am 8. Januar war am Kottbusser Tor in Kreuzberg eine Frau durch einen nach rechts abbiegenden Lastwagen getötet worden. Die 68-jährige Radfahrerin starb noch an der Unfallstelle.

Bei dem Unfallbus handelt es sich um den erst 2019 ausgelieferten Bus mit der BVG-Nummer 1085, es ist die neueste Serie von Eindeckern der BVG.

Die eingebaute Technik bremst den Bus nicht automatisch ab, die Kameras und der Monitor sollen beim Abbiegen helfen. Die Fachzeitschrift "Eurotransport" berichtete im Jahr 2019 über die neuen Citaro-Busse, dass "die neuen Sicherheitssysteme Preventive Brake Assist sowie der Sideguard Assist mit integriertem Abbiegeassistent zum Serienanlauf derzeit noch nicht verfügbar" seien.