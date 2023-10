Polizei mit Dolmetschern vor Ort Tausende versammeln sich zu pro-palästinensischer Demonstration in Berlin-Kreuzberg

In Berlin-Kreuzberg haben sich am Samstagnachmittag Tausende Menschen zu einer pro-palästinensischen Demonstration unter dem Motto „Global South United“ versammelt. Ein Polizeisprecher sprach gegen 16.30 Uhr von schätzungsweise gut 3000 Teilnehmenden, die sich auf dem Oranienplatz versammelten. Angemeldet waren 1500 Menschen.

Viele Teilnehmer hatten Transparente dabei, auf denen sie die Angriffe Israels auf den von Palästinensern bewohnten Gazastreifen verurteilten – das Land reagiert damit auf die Terrorattacke der Hamas am 7. Oktober. Auf einem Plakat wurde Israel „Völkermord“ vorgeworfen. Kritik wurde auch daran geübt, dass die Bundesregierung Israel unterstützt. Zu sehen waren viele Palästinenser-Flaggen. Demonstranten riefen immer wieder „Viva, Viva Palästina“ oder „Free Palestine“.

Bislang sei es zu keinen nennenswerten Zwischenfällen gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei ist mit einem größeren Aufgebot vor Ort. Auf der Plattform X teilten die Beamten mit, auch mit Dolmetschern vor Ort zu sein und die Redebeiträge vor und während der Versammlung auf strafbare Inhalte zu überprüfen.

Angemeldet war die Demonstration laut Polizei von einer Privatperson. Der Protestzug startete am späten Nachmittag am Oranienplatz und sollte rund drei Kilometer durch den Stadtteil Kreuzberg bis zum Festsaal an der Puschkinallee führen.

Demonstration für „Frieden im Nahen Osten“ am Hauptbahnhof

Zuvor hatten sich am Nachmittag am Hauptbahnhof zahlreiche Menschen zu einer Kundgebung unter dem Motto „Frieden im Nahen Osten“ versammelt. Auf Nachfrage sprach der Polizeisprecher von etwa 200 Teilnehmenden.

Teilnehmer riefen „Stoppt den Krieg“. Redner kritisierten das gewaltsame Vorgehen Israels gegen Ziele im Gazastreifen und die Unterstützung Israels durch die Bundesregierung nach dem Terrorangriff der Hamas. Auch einige palästinensische Flaggen waren zu sehen, vereinzelt waren „Free Palestine“-Rufe zu hören.

Die Demonstranten waren überwiegend dem linken Spektrum zuzuordnen, etliche schwenkten DKP-Fahnen. Sie riefen auch „Hoch, die internationale Solidarität“. Parallel spielte jemand orientalische Flötenmusik auf der Bühne. Auf einem Transparent wurde „Frieden mit Russland“ gefordert, das derzeit einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt. Nach Angaben des Polizeisprechers endete die Versammlung gegen 15.20 Uhr und verlief weitgehend friedlich.

Am 7. Oktober hatten Terroristen der im Gazastreifen herrschenden Hamas in Israel ein Massaker unter Zivilisten mit rund 1400 Toten angerichtet und mehr als 200 Menschen verschleppt. Seither greift Israels Armee Ziele in dem abgeriegelten Palästinensergebiet an. Dabei starben dort nach palästinensischen Angaben schon Tausende Menschen.

Seit der Hamas-Terrorattacke kam es in Berlin bei pro-palästinensischen Demonstrationen wiederholt zu antisemitischen und israelfeindlichen Aktionen. Vor diesem Hintergrund sprach die Polizei zuletzt immer wieder Verbotsverfügungen gegen bestimmte Demonstrationen aus, andere durften stattfinden. Viele jüdische Menschen in Berlin beklagen eine Zunahme von Antisemitismus und Bedrohungen im Alltag. (mit dpa)